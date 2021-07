Covid: in Lombardia 95 nuovi casi e un decesso

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - In Lombardia nelle ultime 24 ore sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive (-1) a causa del coronavirus mentre, a fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuovi positivi (1%).

I ricoverati in terapia sono intensiva 36, mentre quelli non in terapia intensiva sono 128 (+4).

I decessi dall'inizio della pandemia sono 33.800 (+1).

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati registrati 30 casi, di cui 23 a Milano città, a Bergamo 6, a Brescia 7, a Como 2, a Cremona 8, a Lodi 7, a Mantova 2 e a Pavia 3.

Nessun caso a Lecco, Monza Brianza e Sondrio. (ANSA).