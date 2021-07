Stampa Uv, la plastica il materiale più usato

E' la plastica il materiale più usato da chi vuole stampare Uv. Lo rivela uno studio condotto da Roland DG su 250 negozi di stampa in cinque dei principali mercati europei Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania e Spagna nel 2021. Gli stampatori si aspettano un costante aumento oltre che della plastica anche di metallo, legno e PVC nella stampa UV. Dalle bottiglie alle penne, dai termometri alle maracas, c'è una crescente domanda di serie limitate di prodotti unici e decorati con effetti speciali attraverso l'utilizzo di stampanti a raggi ultravioletti, che accelerano il processo di produzione stampando e asciugando all'istante.

La ricerca ha inoltre rivelato che c’è richiesta di diversi altri materiali non tradizionali, con più di un quarto (28%) degli intervistati che afferma di stampare su vetro almeno una volta al mese, e su ecopelle o similpelle (24%), ceramica (17%) e ardesia (15%).

Alcuni degli oggetti più insoliti che i tipografi UV hanno riferito di utilizzare includevano un paio di maracas in legno, un termometro a cera, un radiatore in alluminio, un liuto e un termometro in vetro. "Abbiamo condotto questo studio per capire come la tecnologia UV stia cambiando il panorama e consentendo l'uso di un nuovo gruppo di materiali per la stampa e la personalizzazione - spiega Stephen Davis, Direttore Marketing EMEA di Roland DG -. Secondo i dati ottenuti, le aziende che adottano la tecnologia UV nell'ambito della loro offerta di prodotti complessiva si aspettano un costante aumento delle opportunità commerciali".