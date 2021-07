Rapinano passante, minori arrestati a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Tre minorenni e un diciannovenne, alcuni con precedenti penali, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Monforte per aver rapinato un venticinquenne del cellulare e di denaro in via Leonardo da Vinci a Milano.

Il giovane ha raccontato che, intorno a mezzanotte, nei pressi della fermata Piola della metropolitana ha visto il gruppo visibilmente agitato e ha cercato di evitarlo. I minori l'hanno però inseguito e, minacciandolo con un coltello, l'hanno rapinato.

Gli agenti li hanno individuati poco dopo: si erano sbarazzati del coltello ma avevano ancora il telefono cellulare del giovane.

I quattro sono quindi stati arrestati.