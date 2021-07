Covid: in Lombardia sale tasso positività, un decesso

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Con 26.712 tamponi effettuati, sono 250 i nuovi casi da covid-19 registrati in Lombardia, con il tasso di positività in crescita allo 0.9% (ieri 0.6%). Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (37) mentre crescono quelli negli altri reparti (+3, 124). C'è un nuovo decesso per un totale di 33.799 morti in regione dall'inizio della pandemia.

