Carabinieri arrestano spacciatore con cocaina e speedball

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - I carabinieri della Stazione di Novate Milanese hanno arrestato un ecuadoriano di 32 anni per spaccio di droga.

L'uomo, alla vista della pattuglia, ha cercato di fuggire ma è stato bloccato. Ha subito consegnato spontaneamente un involucro con 10 grammi di cocaina ma ne aveva altri 24, 1,2 grammi di cocaina mista a eroina (speedball) e 480 euro.

In casa sua altra droga: 780 grammi di cocaina, 114 grammi di speedball e infine 7 grammi di eroina con il materiale per il peso e il confezionamento. (ANSA).