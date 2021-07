Cade elicottero nella bergamasca, salvi pilota e passeggero

(ANSA) - BERGAMO, 11 LUG - Un elicottero privato è caduto dopo essersi trovato in difficoltà in località Gronfaleggio a Pontida (Bergamo): il velivolo ha avuto problemi tecnici e ha perso quota, fino ad arrivare sopra il bosco, dove è atterrato rovinosamente tra le piante. Il pilota, 71 anni, è rimasto illeso, mentre il passeggero, di 60 anni, ha riportato solo qualche escoriazione.

Usciti da soli dall'abitacolo, hanno avvertito i soccorsi. Il pilota era già stato protagonista di un incidente il giorno di Ferragosto del 2020, quando aveva avuto un problema in fase di decollo e anche allora si era procurato solo qualche lieve ferita. I due sono stati portati in ospedale dal 118. (ANSA).