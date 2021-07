Vaccini, a Milano prime dosi sotto la media regionale

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - I vaccinati milanesi sono in percentuale di meno rispetto al resto dei lombardi. È quanto emerge dai dati resi noti dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, dai quali si evince che i residenti nel capoluogo lombardo raggiunti con almeno una dose del vaccino anti Covid-19 sono il 69,37% degli aventi diritto, contro una media provinciale del 70,21% e una media regionale del 72,63%.

Sono 872.577 su 1.257.897 dei cittadini da raggiungere, infatti, i milanesi ai quali è stata somministrata almeno una dose di vaccino e sono 385.320 i cittadini ancora da raggiungere. In particolare, per quanto riguarda la popolazione più anziana, i vaccinati over 80 con almeno una dose sono stati 110.318 (su 130.103), l'84,79%, contro una media provinciale dell'86,82% e una media regionale dell'88,7%. Sono 19.785 i milanesi Over 80 ancora da raggiungere. Allargando la platea agli over 60, sono stati raggiunti dalla prima somministrazione 340.896 residenti a Milano su un target di 419.059 persone, pari all'81,35%, contro una media provinciale dell'83,78% e regionale dell'85,63%.

Ancora da raggiungere 78.163 over 60 milanesi. (ANSA).