Incidenti stradali: tre feriti sull'A21 nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 10 LUG - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, nel tratto pavese vicino al casello di Broni (Pavia). La vettura, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata ribaltandosi più volte. Feriti due uomini di 66 e 61 anni e un bambino di 7 anni, tutti di nazionalità francese. Il bimbo è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Gli altri due feriti sono stati portati all'ospedale di Cremona. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i tre ad uscire dall'auto. (ANSA).