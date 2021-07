Equitazione: Antonello e Gazidis alla Milano Jumping Cup

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Non solo calcio, San Siro vuol dire anche Ippodromo. Nella seconda giornata della Milano Jumping Cup, Ivan Gazidis, Ad del Milan, e Alessandro Antonello, Ad corporate dell'Inter, si sono ritrovati ai bordi del campo gara in compagnia del padrone di casa Fabio Schiavolin, Ad di Snaitech. "L'auspicio è che un concorso come questo, che gode di una cornice unica nel suo genere, possa avvicinare tanta gente a un mondo affascinante come quello dell'equitazione - ha detto Antonello -. Faccio i complimenti all'organizzazione, che mi sembra davvero impeccabile". "È una giornata splendida - le parole di Gazidis -. Non ero mai stato all'Ippodromo Snai San Siro e devo dire che è un impianto incredibile, bellissimo e vicino al cuore della città.

Per Milano e per il mondo dell'equitazione questo è un grandissimo evento, spero di vederne altri nei prossimi anni".

(ANSA).