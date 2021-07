Amianto: Cassazione conferma assoluzioni per morte 15 operai

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - "Sul diritto alla giustizia per i 15 lavoratori dell'Alfa Romeo di Arese uccisi dall'amianto, respirato nel loro posto di lavoro, come tutte le consulenze e certificazioni, prodotte dall'Accusa Pubblica e Privata hanno dimostrato, è stata messa una pietra tombale e ingiustizia è fatta, per sempre." Lo afferma Fulvio Aurora, responsabile delle vertenze giudiziarie di Medicina Democratica e di Aiea, Associazione Italiana Esposti Amianto.

La posizione espressa è in riferimento alla sentenza emessa ieri a tarda sera dalla Corte di Cassazione, IV Sezione penale, che ha confermato la pronuncia assolutoria della Corte d'Appello di Milano del 2019 nei confronti di Paolo Cantarella, ex ad Fiat, Piero Fusaro, ex presidente Lancia Industriale, e dei manager Giorgio Garuzzo, e Giovanni Battista Razelli in relazione all'accusa di omicidio colposo per non aver adottato le necessarie cautele a tutela della salute dei lavoratori. Un quarto imputato, Vincenzo Moro, è nel frattempo deceduto. I manager coinvolti nel processo hanno ricoperto posizioni di garanzia lungo il periodo dal 1974 al 1996, viene rilevato nel comunicato di Medicina Democratica.

"Una sentenza che turba e disorienta, anche alla luce di altre sentenze di Cassazione su processi analoghi, come quella del processo Montefibre 2, in cui la Suprema Corte ha rinviato il processo alla Corte d'Appello di Torino, annullando la precedente sentenza assolutoria per i manager ritenuti responsabili della morte di decine di lavoratori", ha sottolineato Laura Mara, avvocatessa dei familiari delle vittime. (ANSA).