Webinar Università della Birra per aiutare ripresa Horeca

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Una serie di incontri in cui discutere, condividere le best practice e interrogarsi sul futuro del settore del Food & Beverage in Italia con docenti, professionisti e manager dalle più importanti realtà italiane: nasce così "Evoluzione del Food & Beverage in Italia", il nuovo progetto formativo condiviso di Università della Birra e LIUC Business School. Una iniziativa per fornire strumenti e risposte concrete ai professionisti dell'Ho.Re.Ca. e del Modern Trade, adeguarsi al new normal, riconoscere i rischi e cogliere le opportunità della ripresa.

Proprio l'Ho.Re.Ca., spiega l'Università della Birra, hub di formazione professionale promosso da Heineken Italia, è uno dei settori che ha subito i maggiori stravolgimenti per la pandemia.

Una crisi del fuori casa di cui la birra, che in questo settore gioca un ruolo chiave, è emblematica: dopo 10 anni di incontrastata crescita (+35% nei volumi di produzione, con una ricchezza generata lungo tutta la filiera di 9,5 mld nel 2019), ha visto un crollo nella produzione (-8,4%) e nei consumi (-11,4%). Ma la ripresa è in atto e il progetto formativo vuole per affiancare i professionisti del fuori casa in questo delicato momento.

"L'Università della Birra - spiega il direttore Massimo Furlan - è nata dal desiderio di innovare e di condividere best practice, come un hub di divulgazione di conoscenze pensato per generare cultura, valore e opportunità di business per tutta la filiera, attraverso la condivisione di saperi e contenuti e la costruzione di solide competenze: uno spazio vivo, interattivo, di scambio e confronto tra professionisti con background e competenze diverse".

Articolato in un ciclo di cinque workshop, fruibili in aula e online, il progetto ha visto il via con il primo incontro "Scenari e prospettive economiche: quali direzioni per i prossimi tre anni?", svoltosi lo scorso 2 luglio. Il ciclo di webinar proseguirà il 1° ottobre con "Come stanno cambiando gli stili di vita e di socialità e gli effetti sui modelli di consumo", poi il terzo webinar che si focalizzerà su "I trend in atto nella distribuzione di cibo e bevande", Altri due incontri sono previsti per novembre e dicembre. (ANSA).