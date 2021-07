Incidenti stradali: finisce in canale con auto, morto 54enne

(ANSA) - PAVIA, 09 LUG - Un uomo di 54 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alle porte di Pavia. Alla guida della sua auto mentre stava percorrendo una strada sterrata nel territorio del comune di San Martino Siccomario (Pavia), diretto a una cascina, ha perso il controllo della vettura che è finita in un canale.

Sul posto sono poi arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso dell'uomo. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'uscita di strada e da quanto tempo l'uomo si trovasse nel canale prima dell'arrivo dei soccorsi. (ANSA).