Covid: contagi stabili in Lombardia, giù i ricoveri

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Sono 230 i nuovi casi positivi al covid-19 in Lombardia risultanti da 32.953 tamponi effettuati per una percentuale che è dello 0,6%, la stessa registrata ieri quando c'erano stati 215 nuovi contagi.

Prosegue il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva, 35 (-8) sia in reparto, 127 (-7). Tre i decessi registrati in regione per un totale complessivo che arriva 33.795. Tra le province, nessun nuovo caso registrato a Lecco e Monza Brianza.

(ANSA).