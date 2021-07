Accordo tra Ateneo Pavia e Arexpo

(ANSA) - PAVIA, 09 LUG - E' stato presentato oggi l'accordo di collaborazione tra l'Università di Pavia e Arexpo per l'avvio del "Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile": un'iniziativa promossa dall'Ateneo pavese, insieme ad altre istituzioni del territorio, per sostenere la ricerca applicata e la progettualità delle imprese. Alla presentazione dell'accordo sono intervenuti il rettore dell'Università di Pavia, Francesco Svelto, l'ad di Arexpo, Igor De Biasio, il sindaco, Mario Fabrizio Fracassi, e la prorettrice alla terza missione dell'Ateneo, Hellas Cena.

II parco sarà costituito da un "Centro di ricerca e formazione" dell'Università di Pavia e da una infrastruttura per l'innovazione tecnologica che accoglierà le imprese private interessate a sviluppare progetti di ricerca applicata. Si svilupperà in zona Cravino (alla periferia della città, dove sorgono gli istituti scientifici) su un terreno di proprietà dell'Università.

Il progetto si inserisce nell'ambito degli obiettivi di rilancio e ripresa economica di Regione Lombardia che ha stanziato 12 mln per la realizzazione del "Centro di ricerca e formazione" del Parco, da realizzare entro il 2023. Il Centro fornirà alle imprese presenti nel Parco un contatto con i 18 dipartimenti dell'Università di Pavia e gli altri centri di ricerca della città, oltre a occasioni di formazione e didattica mirata.

"L'accordo con l'Università di Pavia per l'avvio del 'Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile' - ha detto De Biasio - rappresenta un passo avanti molto importante per Arexpo perché per la prima volta ci impegniamo in un progetto diverso da quello di 'MIND'. Ci sono però tanti punti in comune tra il progetto di Pavia e il Milano Innovation District, a partire dalla decisione di puntare sull'innovazione".

"La partnership che prende avvio oggi - ha aggiunto il rettore Svelto - si inserisce pienamente nella strategia dell'Università di Pavia, volta a incrementare l'impatto delle missioni istituzionali sulla società. In particolare, il Parco Gerolamo Cardano stabilisce un ponte tra Università e imprese, all'insegna dell'innovazione". (ANSA).