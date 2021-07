Vaccini: Fond. Asm, in gravidanza protegge mamme e nascituri

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - "Le donne italiane in gravidanza, quelle che allattano e quelle che provano ad avere un bambino sono confuse, non sanno se vaccinarsi o no contro il Covid. È necessario fornire delle informazioni chiare e precise".

L'appello arriva dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) e dalla Fondazione Asm per la salute dell'infanzia che sta promuovendo la diffusione di informazioni sul tema.

Durante la fase iniziale della pandemia l'American Journal of Obstetrics and Gynecology portava all'attenzione dell'opinione pubblica la mancanza di dati per guidare il processo decisionale sui vaccini per le donne in gravidanza a causa della loro esclusione dagli studi iniziali. Oggi lo scenario è cambiato, osserva la Fondazione ASM. "Diverse evidenze scientifiche dimostrano che "la vaccinazione per il Covid-19 - spiega Irene Cetin, membro del comitato scientifico della Fondazione, direttore di ostetricia e ginecologica del 'Buzzi' e membro del direttivo Sigo - stimola, così come qualsiasi altro vaccino che viene somministrato in gravidanza, la risposta immunitaria della mamma, che trasmette gli anticorpi al bambino attraverso la placenta e il latte materno".

"Allo stato attuale - dice la dottoressa Cetin - gli studi pubblicati e i registri di donne gravide vaccinate a livello internazionale, seppur con casistiche limitate, non indicano un aumento di rischio di esiti avversi né per la madre né per il nascituro. Le vaccinazioni effettuate nel primo trimestre non hanno dimostrato un rischio di aborto maggiore rispetto a quello riportato nelle donne non vaccinate", informa la ginecologa Cetin".

"Diversi studi dimostrano che gli anticorpi materni vengono trasferiti al feto - conclude Cetin -, con il potenziale di fornire una protezione neonatale. Suggeriscono anche che gli anticorpi SARS-CoV-2 indotti dal vaccino, simili agli anticorpi acquisiti naturalmente, sono protettivi contro l'infezione nel neonato. La vaccinazione può essere effettuata in qualunque periodo della gravidanza e va raccomandata anche durante l'allattamento materno, che va promosso, sostenuto e non interrotto". (ANSA).