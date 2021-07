Malore in spiaggia, turista lombardo muore a 34 anni

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Un turista lombardo di 34 anni è morto dopo aver accusato un malore - probabilmente un ictus - mentre era in spiaggia a Cala Sabina, nei pressi di Golfo Aranci (Sassari). L'uomo si è improvvisamente accasciato mentre trascorreva la giornata al mare. Immediatamente sono intervenuti diversi bagnanti - tra i quali alcune infermiere libere dal servizio - che hanno cercato di prestare i primi soccorsi, poi sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera di Golfo Aranci e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare il giovane. È intervenuto anche l'elisoccorso dall'ospedale di Olbia, ma nonostante il prodigarsi dei medici e dei soccorritori non c'è stato niente da fare. Il magistrato della Procura di Tempio Pausania ha disposto la restituzione della salma del 34enne ai familiari. (ANSA).