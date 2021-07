Fisco: tra prestanome pensionata e uomo in cura psichiatra

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Tra i prestanome utilizzati da Marco Melega, l'imprenditore cremonese a capo del gruppo di indagati a cui sono stati sequestrati 72 milioni di euro, come amministratori delle società create per raccogliere ordinazioni sul web di merce che non sarebbe mai arrivata, vi erano una pensionata e una persona che era in cura da uno psichiatra; circostanza quest'ultima, di cui alcuni degli indagati erano a conoscenza.

La donna acquisì due di queste società per un valore nominale di 10mia euro diventandone amministratrice unica. "Non ho mai percepito compensi per queste attività - ha spiegato nella sua testimonianza riportata nel decreto di sequestro -, Non ho alcun trascorso manageriale essendomi occupata di una piccola lavanderia". "Chiaro" come la donna, "pensionata e nullatenente risulti una testa di legno di altri soggetti", annotano gli inquirenti.

C'è poi un altro prestanome che ha raccontato di aver avuto la promessa di 400 euro al mese per gestire una società. Nel periodo in cui era stato amministratore, però, "ho esclusivamente lavorato cinque giorni nei quali ho consegnato materialmente i pacchi di volantini alle ditte degli indiani che facevano il porta a porta", ha detto. L'uomo ritiene che Melega e i suoi collaboratori abbiano "approfittato della mia condizione mentale in quanto in quel periodo ero sotto cura da uno psichiatra per dei problemi dei quali erano ampiamente a conoscenza". (ANSA).