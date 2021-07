Farmaceutica: con Enthera salgono 30 le imprese in OpenZone

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - La biotecnologica Enthera Pharmaceuticals ha aperto un nuovo laboratorio all'interno di OpenZone, il campus scientifico dedicato alla Salute situato alle porte di Milano. Lo si legge in una nota in cui viene indicato lo spazio sarà dedicato ad "esplorare l'efficacia del suo candidato principale Ent001 in altre malattie" e ad aprire nuovi programmi di ricerca, con un focus sulle condizioni fibrotiche.

Con il nuovo ingresso sale a 30 il numero di imprese presenti all'interno del campus che, con un investimento di 65 milioni, raddoppierà gli spazi e i laboratori entro il 2022, raggiungendo una dimensione complessiva di 37mila mq, con l'obiettivo di ospitare fino a 1.200 persone. (ANSA).