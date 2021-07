Editoria: Pimm Fox nuovo Editor in Chief Newest Media

(ANSA) - NEW YORK, 07 LUG - Pimm Fox è il nuovo Editor in Chief di Newest Media. Lo annuncia Fernando Napolitano, l'amministratore delegato e fondatore di Newest Corp. Pimm Fox assumerà l'incarico a partire dal 15 luglio.

Pimm si unisce a Newest dopo 15 anni con Bloomberg L.P dove è stato il conduttore di Taking Stock con Pimm Fox, la trasmissione quotidiana di Bloomberg Television. Il portfolio di Newest Corp. include The Voice of Business, The International Business Exchange leadership conference e The IRG Index of Corporate Economic Growth and Influence. "Mentre Newest espande la sua programmazione, Pimm guiderà le nostre attività editoriali, tra cui The Voice of Business, segnando un cambio di passo autorevole nella leadership della narrativa italiana ed europea all'estero", ha affermato Napolitano. The Voice of Business, si legge in una nota del gruppo, gestisce il più grande catalogo digitale di interviste individuali in lingua inglese con i protagonisti dell'industria, della economia e della politica in Europa e negli Stati Uniti.

Prima di entrare in Bloomberg, Pimm ha lavorato per Dow Jones & Co. a Londra, The Wall Street Journal, The New York Times e The San Francisco Chronicle.

"L'aggiunta di Pimm in Newest rafforza la capacità dei leader europei di comunicare la propria visione e strategia sulla scena mondiale -. ha affermato Fedele Confalonieri, presidente della Mediaset -. La sua reputazione di correttezza e interviste ben studiate aiuterà i leader aziendali a raccontare le loro storie a un pubblico di investitori". (ANSA).