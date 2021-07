Ue: Ciocca (Lega), castrazione chimica per i pedofili

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "È arrivato il momento che l'Europa intervenga con decisione su un tema così grave e importante come quello degli abusi sessuali online sui minori. Con la stessa forza con cui vengono normate dagli euroburocrati la lunghezza di zucchine e vongole deve essere prevista la castrazione chimica e altre pene esemplari per chi si macchia di crimini gravissimi come la pedofilia, online e offline". Lo ha affermato l'europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca, in occasione del dibattito della plenaria a Strasburgo sulla soluzione temporanea per prevenire lo sfruttamento sessuale dei bambini online.

"Vogliamo vedere - ha detto Ciocca - la stessa fermezza e intransigenza che Bruxelles dimostra in diverse occasioni nell'obbligare gli Stati membri ad applicare le sue regole".

(ANSA).