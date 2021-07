Scala: soldout la quattro giorni di spettacoli in città

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Sono andati soldout i 14 spettacoli gratuiti che la Scala metterà in scena in diversi luoghi della città - dal centro di accoglienza Casa Jannacci allo Spirit de Milan, in zona Bovisa, passando per l'università Statale e i Bagni Misteriosi - dall'11 al 14 luglio. Proprio il 14 luglio è previsto il gran finale alla Scala con quattro show: degli ensemble dell' orchestra, del coro e del ballo.

Sabato i biglietti sono andati esauriti poco dopo l'inizio della prenotazione online. Giovedì alle 12 inizierà la vendita dei biglietti per le tre opere di Rossini in programma in autunno: L'italiana in Algeri (ripresa dello spettacolo di Jean-Pierre Ponnelle diretta da Ottavio Dantone dal 10 settembre), Il barbiere di Siviglia nel nuovo allestimento di Leo Muscato con la direzione di Riccardo Chailly dal 30 settembre) e Il turco in Italia (ripresa dello spettacolo di Roberto Andò andato in scena una sola sera prima del lockdown diretta da Diego Fasolis) dal 13 ottobre.

Il 15 luglio saranno aperte le vendite per la prima assoluta di Madina, collaborazione tra il compositore Fabio Vacchi e il coreografo Mauro Bigonzetti, con protagonisti Roberto Bolle e Antonella Albano che andrà in scena dal primo ottobre. E anche per La Calisto, capolavoro Secentesco di Francesco Cavalli mai eseguito alla Scala con la regia di David McVicar e la direzione di Christophe Rousset (dal 30 ottobre), e per la ripresa de L'elisir d'amore di Donizetti nello spettacolo di Grischa Asagaroff.

Dal 27 luglio, sempre alle 12, saranno disponibili i biglietti per i tre Concerti Straordinari dell'autunno: la tappa milanese dell'Accademia di Santa Cecilia diretta da Daniele Gatti il 21 settembre, il ritorno in concerto di Sonya Yoncheva con un programma barocco e la Cappella Mediterranea diretta da Leonardo Garcìa Alarcon il 18 novembre e infine l'oratorio Teodora di Händel il 20 novembre con l'orchestra Il pomo d'oro diretta da Maxim Emelyanychev e un cast che include Lisette Oropesa, Joyce Di Donato e Michael Spyres. (ANSA).