Incidenti stradali: camionista ferito lungo l'autostrada A21

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Un camionista è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto l'autostrada A21 Torino-Piacenza, lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo piemontese nel tratto pavese compreso tra i caselli di Stradella (Pavia) e Casteggio (Pavia). Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti.

L'autotrasportatore ferito è rimasto incastrato nell'abitacolo del suo camion ed è stato estratto grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Broni (Pavia). Soccorso dagli operatori del 118, è stato subito trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni non sono gravi. Nessuna conseguenza per gli altri due camionisti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Alessandria per ricostruire la dinamica dell'incidente. La circolazione è proseguita a rilento, sino alla rimozione dei mezzi incidentati.