Rapinano giovane in zona Movida Milano, arrestati 6 ragazzi

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Sono stati arrestati ieri sera sei ragazzi egiziani, di cui cinque maggiorenni di età compresa tra i 24 anni e i 20 anni e un minorenne di 16 anni, per una rapina ai danni di un ragazzo di 21 anni ieri notte intorno alle 1.30 di notte in zona Arco della Pace, a Milano.

Secondo il racconto della vittima ai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale, una decina di ragazzi lo avrebbero avvicinato mentre si trovava in piazza Sempione con tre suoi amici e avrebbero cominciato a lanciare delle bottiglie di vetro verso di loro. A quel punto sarebbe avvenuta l'aggressione con calci e pugni ai giovani e un aggressore avrebbe anche strappato con violenza dal collo del 21enne una collanina d'oro, del valore di circa 2000 euro. (ANSA).