Falso profilo Facebook per accusare ex marito, denunciata

(ANSA) - PAVIA, 05 LUG - Aveva denunciato atti persecutori da parte dell'ex marito, che, in un'occasione, avrebbe anche commissionato un'aggressione ai suoi danni.

I fatti erano stati denunciati nel marzo scorso da una donna di San Giorgio, in provincia di Pavia, che si era presentata ai carabinieri denunciando di avere subito atti persecutori da parte dell'ex marito, da circa un anno e che l'uomo l'aveva più volte minacciata.

Aveva aggiunto che, poche ore prima della denuncia, era stata aggredita, per conto dell'ex, da uno sconosciuto in una via del centro abitato di Ottobiano, sempre nel Pavese. I militari, con indagini tecniche, hanno scoperto, però, che la donna aveva inventato le accuse nei confronti dell'ex consorte, attivando un'utenza cellulare per realizzare un falso profilo Facebook con il quale simulava minacce e atti persecutori.

I militari di San Giorgio Lomellina hanno analizzato i software da lei utilizzati scoprendo le origini delle minacce mentre, visionando le telecamere del Comune di Ottobiano, hanno provato che non aveva mai subito aggressioni da parte di sconosciuti.

La donna è stata stata segnalata alla Procura di Pavia per simulazione di reato. (ANSA).