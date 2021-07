Basket: Petrucci "per Sacchetti dura scelta convocati Tokyo"

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - "Adesso Sacchetti avrà la scelta non facile delle convocazioni per le Olimpiadi. Ma è giusto: lui vuole la corona e la corona deve risolvere i problemi". Il presidente della Fip Gianni Petrucci, rientrando da Belgrado a Malpensa, rimanda al ct Sacchetti le decisioni per Tokyo. Ieri sera l'Italia, battendo la Serbia, si è qualificata per i Giochi dopo 17 anni. Il dubbio riguarda Danilo Gallinari, finora impegnato nei playoff Nba con gli Hawks, ma potrebbe anche coinvolgere Marco Belinelli e Gigi Datome che hanno rinunciato al preolimpico per alcuni acciacchi. (ANSA).