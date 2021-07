Al via Notti Trasfigurate a Milano, musica a Villa Simonetta

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Dopo un anno di assenza, tornano le Notti Trasfigurate della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Fondazione Milano e gli studenti salgono nuovamente sul palco. I concerti estivi saranno ufficialmente inaugurati domani 5 luglio nella sede di Villa Simonetta, e proseguiranno fino al 9 luglio, con un calendario breve, costituito da sei appuntamenti, ma contraddistinto da qualità e varietà delle occasioni d'ascolto.

Così ci saranno anche brani di musica da camera che verranno eseguiti sotto il portico e dalle finestre che si affacciano sul cortile dell'edificio storico milanese un quarto d'ora prima dei concerti del 7 e del 9 luglio. E poi, come segno di rinascita e innovazione, la Civica propone UanTuUan (One to One), un esperimento che si terrà all'interno della piccola e preziosa cappella gentilizia della villa: qui, un solo ascoltatore per volta, tra le 19.00 e le 20.30, potrà godere per circa 15 minuti delle musiche suonate dagli allievi della Scuola. Si tratta di una iniziativa inedita, fortemente sostenuta dal direttore Roberto Favaro: " UanTuUan è un esperimento di ascolto immersivo, di esecuzione esclusiva, di approccio intimissimo alla musica e all'architettura che la accoglie" ha spiegato aggiungendo che la cornice, con i suoi affreschi quattrocenteschi, offre "un connubio sorprendente e unico tra suono, pittura, spazio risonante e spiritualità".

L'inaugurazione della rassegna, sarà dunque domani alle 20.45, con un concerto di musica antica dell'Orchestra Barocca diretta da Luca Colombo, mentre l'8 luglio l'appuntamento sarà doppio perché i giovani musicisti si esibiranno anche a Villa Litta a Lainate, nel milanese. (ANSA).