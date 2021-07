Tennis: Sofia Aloja campionessa Lombarda under 16

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - La tennista milanese quindicenne, Sofia Aloja, ha vinto oggi i Campionati regionali della Lombardia under 16 che si sono svolti sui campi in terra rossa dello Sporting Club Mondodomani di Marnate (Varese).

La giocatrice, tesserata per il Tennis Club Lombardo e testa di serie numero 4, ha vinto senza perdere neanche un set in tutto il torneo. Ha battuto in finale Alice Dell'Orto, con il punteggio di 6-1 6-2. In semifinale ha superato la favorita, la testa di serie numero 1 Martina Della Gora, per 6-1 6-0.

"Sono molto contenta del risultato, ho giocato cinque match vincendo sempre in due set, aumentando il mio livello di gioco e rimanendo concentrata per tutto il torneo", ha detto alla fine del match la giovane che studia con ottimi risultati. L'anno prossimo frequenterà il terzo anno del liceo scientifico dopo aver ottenuto la media dell'8. (ANSA).