Covid: in Lombardia 3 decessi e 140 nuovi positivi

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - E' di 140 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia con 40.074 tamponi eseguiti, una percentuale dello 0,3%.

Sono tre invece i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.785. In leggero aumento i ricoveri: se infatti in terapia intensiva i pazienti scendono a 45 (due meno di ieri), negli altri reparti salgono a 208 (+12). (ANSA).