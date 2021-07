Bernardo firma referendum Lega, vicina candidatura a Milano

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Luca Bernardo, primario di Pediatria dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, oggi ha firmato i referendum sulla giustizia di Lega e Radicali. Una scelta che sembra avvicinarlo ulteriormente alla candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra, anche se non c'è alcuna ufficialità e lui per primo ribadisce di aver dato la disponibilità ma che non sono state prese decisioni.

Dopo tanti nomi annunciati e poi archiviati è teso il clima nel centrodestra, con la sensazione degli alleati che ormai non ci sia più tempo. E questo spiega la dichiarazione distensiva di oggi di Giancarlo Giorgetti. "Si tratta di aspettare. Tanto - ha detto durante una visita a un gazebo della Lega a Varese - le campagne elettorali con l'agosto di mezzo si riazzerano e si riparte". Insomma niente fretta, anche se in realtà per organizzare una lista civica, che appare irrinunciabile, dopo che tanto si è parlato di un candidato civico, tempo serve.

