Salvini ottimista, nel weekend candidato per Milano

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Di settimana in settimana fino al weekend, vantando ottimismo. Si sposta di giorno in giorno l'accordo sul candidato sindaco del centrodestra a Milano. Ma all'inizio del suo tour al sud (72 ore fra Campania, Basilicata e Puglia), Matteo Salvini accelera e rivela che "questo fine settimana" si avrà la squadra al completo, non solo il potenziale successore di Beppe Sala. Lo ripete più tardi a Sorrento: "Entro il fine settimana chiudiamo la squadra". In pole ci sarebbe Andrea Farinet, professore universitario e presidente della Fondazione Pubblicità progresso, seguito da Luca Bernardo, primario di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Insomma, è rush finale per il leader della Lega, ma sulle agende degli altri due alleati non c'è traccia di incontri o intese a brevissimo. E' più probabile, allora, che entro 48 ore possa arrivare il sì definitivo di chi accetta la corsa, rimandando alla prossima settimana l'annuncio ufficiale. (ANSA).