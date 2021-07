Paolo Conte, 2 date a Milano nel 2022

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Il "Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro" di Paolo Conte farà tappa a Milano lunedì 16 e martedì 17 maggio 2022 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. In attesa del prossimo anno, dopo aver registrato il tutto esaurito in brevissimo tempo per il live previsto il 16 luglio, all'interno del Festival Collisioni, riaprono oggi le vendite dei biglietti per il concerto ad Alba (Cuneo) grazie all'aumento delle capienze.

Con le date di Milano, sale a undici il numero dei concerti programmati per portare sul palco i grandi successi ripubblicati dall'artista in "Live in Caracalla - 50 years of Azzurro" (BMG), disco registrato dal vivo alle Terme di Caracalla a Roma insieme all'Orchestra.

La tournée nel 2018 e nel 2019 ha registrato sold out in tutte le tappe e da allora prosegue in tutta Europa. (ANSA).