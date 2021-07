Incendiano furgoni dopo furto in azienda per bloccare strada

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Hanno bruciato due furgoni per bloccare la strada, e impedire alle forze dell'ordine di passare in modo da fuggire indisturbati, dopo aver messo a segno un furto in un'azienda nel Milanese. E' accaduto la scorsa notte fra 3 e le 4 a Tribiano, comune della città metropolitana di Milano.

I malviventi hanno fatto il colpo in una ditta di logistica, sulla strada provinciale 158 in via Cassino d'Alberi, portando via sembra - non è ancora stato accertato con precisione - materiale telefonico. E' una zona isolata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e rimosso i mezzi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

