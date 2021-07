Dal tetto della Galleria va online 'Mace for Milano'

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - E' stato registrato dal tramonto all'alba, sul tetto dell'arco trionfale della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, mai aperto prima a un artista, il concerto 'Mace for Milano', che andrà in streaming gratuito lunedì 5 luglio alle 21 sul canale Youtube del producer milanese, che ha voluto sul palco con lui colleghi come Gemitaiz, Rkomi, Colapesce, Venerus, Joan Thiele, Rodrigo D'Erasmo, Enrico Gabrielli e Danny Bronzini.

Tutti insieme in un appuntamento che "è un simbolo di ripartenza", come sottolinea Claudio Ferrante, ceo di Artist First, spiegando che il set è "un avvenimento inclusivo che per il mondo musicale vuole rappresentare un nuovo inizio, in questi mesi gli addetti ai lavori per colpa della pandemia non hanno potuto lavorare, mentre per questo live set sono state coinvolte 50 maestranze". E non solo: "l'evento è gratuito, senza sponsor e monetizzazione, siamo stati integralisti per rispetto ai lavoratori dello spettacolo e in omaggio a Milano, capitale dell'industria discografica".

Non a caso, il comune ha concesso il suo patrocinio e l'utilizzo di una location mai aperta prima per un evento del genere. "Sono venuti con la modesta richiesta - scherza il sindaco Giuseppe Sala - di usare la terrazza sopra l'Arco trionfale ma abbiamo intuito la qualità della proposta".

Il live set "rappresenta la ripartenza - aggiunge Mace, disco di platino con l'ultimo album 'Obe' - perché ha fatto lavorare tanti tecnici del settore, per noi a livello simbolico era forte anche questo, è stata una produzione come un concerto vero".

Di live c'è un gran bisogno, come dice il sindaco: "Il mondo della musica ha sofferto tantissimo, è il momento di ripartire con slancio, abbiamo molti giovani in giro la sera, pensiamo anche troppi, ma non hanno la possibilità di andare per locali ad ascoltare musica e non va bene". (ANSA).