Covid: cooperativa, disagio psichico adolescenti preoccupante

"Il disagio psichico nei preadolescenti e negli adolescenti sta assumendo una piega preoccupante": è l'allarme lanciato da Emanuele Bana, presidente di cooperativa Comin, per il quale "la mancanza dei momenti di socialità - come la scuola, i gruppi di pari, l'oratorio, i gruppi scout - e di tutte le attività sportive e ludiche hanno creato terreno fertile per un aumento del livello di disagio, che rischia di sfociare in problemi psichici".

Le spie sono in Lombardia e in tutta Italia, spiegano dalla cooperativa, l'aumento delle urgenze psichiatriche, i quadri clinici più severi e l'aumento dei comportamenti autolesivi, di ideazioni e tentativi suicidari. "In particolare Comin - aggiunge Bana - ha registrato nei propri servizi domiciliari, scolastici, in centri diurni e comunità un aumento del disagio psichico e della sofferenza psicologica degli adolescenti e preadolescenti".

Per questo la cooperativa lancia un appello ai Garanti dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lombardia e del Comune di Milano, Silvio Premoli. "È necessario e urgente che si affronti la situazione - si legge nell'appello -. Oggi si interviene poco e troppo tardi". "Le comunità terapeutiche sono fuori regione - aggiunge Bana - hanno rette molto alte che esauriscono i budget e non permettono un lavoro di integrazione con il territorio e i luoghi di vita dei ragazzi, elementi essenziali, dopo l'uscita della comunità. La carenza di una rete di servizi integrati sul territorio, la comunità a volte rischia di essere l'unica risorsa anche quando le situazioni personali dei ragazzi potrebbero far immaginare un rientro a casa".

