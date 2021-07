Torna sul Lario la 'Como Lake Cocktail Week'

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Quattro giorni di eventi legati al mondo dei drink e dei distillati che coinvolgono 30 locali sparsi per il centro di Como e lungo le sponde del Lario. La Como Lake Cocktail week, da oggi e sino a domenica 4 luglio, celebra l'arte della miscelazione e del food pairing con eventi, tasting, e masterclass. I bartender di ogni locale partecipante prepareranno per la manifestazione un cocktail in edizione limitata, ispirata ai "I Giardini del Lago" per un racconto che intreccia la storia di questi angoli verdi di paradiso e i parchi storici, con fiori ed erbe botaniche che spesso si ritrovano anche nei distillati utilizzati per preparare i drink.

Una giuria di esperti selezionerà il "Best Cocktail on the Lake", omaggio al territorio comasco per sentori, ispirazioni e ingredienti. Tanti e importanti i luoghi che fanno da palcoscenico all'evento. Dal Mandarin Oriental, Lago di Como al Grand Hotel Tremezzo, passando da Villa Lario a Pognana al Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, fino al Ristorante Da Pietro, vincitore dell'edizione 2019 con il cocktail: "Il Conte del Lario" del barman Nicholas Sciarabba. L'evento è patrocinato da Comune di Como, Confcommercio e Confindustria di Como. Info e calendario eventi su www.comolakecocktailweek.com (ANSA).