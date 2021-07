Scontro fra moto e camion nettezza urbana, morto 27enne

(ANSA) - MELEGNANO (MILANO), 01 LUG - Un motociclista di 27 anni ha perso la vita a Melegnano, in provincia di Milano, dopo che con la sua moto è finito sotto un camion delle nettezza urbana. L'incidente si è verificato dopo le 11 in viale Repubblica. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto: dalle prime ipotesi risulterebbe che l'autocarro per la racconta rifiuti si stesse immettendo sul viale dalla sede aziendale quando è sopraggiunta, dal lungo rettilineo quella strada, la moto schiantandosi. Il ventisettenne è stato estratto da sotto il telaio del mezzo pesante in arresto cardiaco. Subito è stato sottoposto a numerosi tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ambulanza e dell'elisoccorso, ma il suo cuore non ha ripreso a battere.

E' stato portato in ospedale a Vizzolo Predabissi, invece, sotto choc il conducente del camion di 55 anni. (ANSA).