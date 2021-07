Milano-Cortina: Comitato per valorizzare patrimonio storico

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Assocastelli, Assopatrimonio e Federestauro hanno promosso congiuntamente la costituzione di uno speciale Comitato dedicato alla promozione e valorizzazione del nostro patrimonio storico in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026. Il coordinamento del Comitato è stato affidato all'architetto Tommaso Tommasi, che con lo Studio Architettura Tommasi (fondato a Saccolongo, in provincia di Padova, alla fine degli anni 70 da Gianni Tommasi) vanta interventi di restauro conservativo e di riqualificazioni di importanti complessi monumentali e architettonici.

Esperto di pianificazione territoriale, Tommasi sarà affiancato da altri professionisti che andranno a formare un consiglio che attualmente è ancora in fase di costituzione.

Il Comitato - che ha coniato lo slogan "Da Milano a Cortina, 400 Km tra sport e storia" - si occuperà anche di promuovere il turismo lungo l'itinerario che comprenderà numerose città e luoghi di rilevanza strategica (Milano, Bergamo, Brescia, Desenzano, Peschiera del Garda, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Vittorio Veneto, Bolzano e La valle del Cadore) grazie ad accordi con importanti tour operator, tra cui Giver, per offrire soggiorni agli ospiti e visitatori provenienti dal Nord Europa (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Islanda, Svezia).

La prima location scelta e già inserita nell'itinerario di promozione è il Castello Secco Suardo di Lurano, a 20 km da Bergamo. (ANSA).