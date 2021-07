Milan: Tassotti, Sheva amerebbe allenarlo un giorno

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Allenare il Milan? Credo che Shevchenko un pensiero ce l'abbia fatto. Amerebbe un giorno, secondo me, tornare dove ha fatto così bene da calciatore". Lo dice Mauro Tassotti, vice del ct dell'Ucraina, parlando a Sky.

"Io ho un'altra età, pensare a quel che potrebbe succedere tra cinque anni è troppo... Per tutti e due il Milan è il Milan, casa nostra - ha aggiunto l'ex difensore rossonero -. Con Sheva il rapporto è ottimo da quando lui era ancora calciatore e io allenatore in seconda, al Milan lavoravamo insieme dopo gli allenamenti. Così quando mi ha chiamato non ho avuto dubbi, e ora ne ho ancora meno". (ANSA).