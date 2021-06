Reggia e Parco di Monza si rilanciano anche grazie ai social

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - La Reggia e il Parco di Monza si rilanciano utilizzando i social media e in particolare Instagram. Lo ha detto Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione di Regione Lombardia, ribadendo l'importanza dell'utilizzo di questi nuovi media per portare la Reggia "oltre i confini regionali e nazionali".

"Il pubblico internazionale è di fondamentale importanza e man mano che andrà avanti la campagna vaccinale, con il passaporto che da' il via libera al turismo straniero, faremo ancora meglio - ha commentato l'assessore -. C'è un grande interesse da parte della gente di riscoprire la nostra arte e la nostra cultura. La nostra Villa Reale è una delle bellezze più importanti di cui dispone Regione Lombardia e vogliamo che diventi un'attrazione sotto tutti i punti di vista per chi viene in Lombardia a visitare Milano e l'intero territorio circostante della Brianza".

Sotto il profilo di interesse internazionale da evidenziare con i social media, Sala ha ribadito come siano importanti queste piattaforme in virtù dell'arrivo del prossimo Centenario del Gran Premio di Monza di Formula Uno. "Ci saranno molti eventi che riguarderanno il comparto sportivo - ha annunciato - La passione per lo sport dei motori, l'elevato pregio ambientale, l'arte, la cultura sono caratteristiche non solo di Monza ma di tutto il Paese e sono tutte in un unico sito: la nostra splendida Reggia che valorizzeremo al massimo con una serie di eventi di livello internazionale". (ANSA).