Milano: Bernardo, disponibile a candidarmi se mi chiamassero

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - "Milano mi ha dato tanto e, se posso darle qualcosa in cambio, lo faccio col cuore. Se mi chiamassero, io sarei disponibile": cosí Luca Bernardo, direttore del reparto di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, commenta all'ANSA l'ipotesi che sta circolando in questi ultimi giorni sulla stampa di una sua eventuale candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra.

"Al momento non sono il candidato di nessuno, perché nessun partito mi ha chiesto nulla - continua - Senz'altro posso dire che da quando quest'idea ha iniziato a circolare, tantissime persone della società civile, anche che non mi conoscono, mi hanno mostrato il loro supporto e questo mi ha fatto moltissimo piacere".

Un sostegno che in qualche modo, conclude Bernardo, arriva "per il suo lavoro fatto a Milano. Una città che mi ha dato tanto. Se non dovessero chiamarmi come candidato, avrò comunque avuto le testimonianze di appoggio di tantissime persone".

(ANSA).