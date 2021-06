Le 'Germinazioni' di Giuseppe Carta davanti al lago d'Iseo

(ANSA) - SASSARI, 30 GIU - Melagrane, peperoncini, limoni, fragole, pomodori, olive e grappoli d'uva in bronzo policromo.

Le opere di Giuseppe Carta, l'artista di Banari conosciuto e apprezzato come pittore iperrealista, saranno esposte nelle strade e nelle piazze del comune di Iseo, davanti al lago, e nella sede dell'ente espositivo L'Arsenale. Oltre 90 sculture e quasi 30 dipinti. "Sono certo di essere approdato in un luogo magico, tanta è la bellezza e il fascino del suo territorio e del lago. Sono lusingato di esporre le mie Germinazioni ad Iseo - commenta l'artista - Le mie opere, forgiate con l'amore per la Terra e la Speranza, contaminano e condividono spazi comuni e sociali della città dove la poetica dell'incontro e della riflessione sono della città medesima elementi identitari.

Brulicano di colore e germinano di vita le mie sculture, così come i miei dipinti, seguendo una linea ideale che lega e insegue il mito della realtà, non il mito della perfezione ma della conoscenza e della bellezza".

Comune entusiasta. "L'arte è coscienza di sé, rappresenta la libertà e l'espressione del proprio essere in tutte le sue più alte sfumature - sottolinea il sindaco di Iseo Marco Ghitti - Con le opere di Giuseppe Carta abbiamo voluto regalare a Iseo, ai suoi abitanti e a tutti i turisti un momento di riflessione sulla rinascita dalle nostre radici più profonde. La terra con i suoi frutti ogni volta si rinnova anche dopo le avversità, portando tutto il nutrimento alla vita stessa. Sono certo che questa mostra itinerante tra i luoghi più belli di Iseo darà un valore aggiunto al nostro paese". (ANSA).