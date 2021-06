Covid: a Milano sgravio 100% Tari per imprese più colpite

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Via libera del Consiglio comunale di Milano al piano tariffario della Tari 2021 che introduce alcuni sgravi per le imprese e le famiglie colpite dalla crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria.

Le imprese obbligate a chiudere a seguito dei provvedimenti governativi dei mesi scorsi godranno di uno sgravio del 100% sulla parte variabile della tariffa. Il 50% di taglio è invece previsto per le utenze domestiche di alcune categorie di famiglie. "C'è stato un contributo importante da parte del governo per sostenere gli sgravi ma l'operazione, di rilevante peso finanziario, è stata possibile soprattutto grazie alla solidità dei bilanci di Palazzo Marino", ha commentato l'assessore al Bilancio, Roberto Tasca.

La spesa prevista per la copertura delle agevolazioni delle imprese è di 36 milioni di euro, di cui 24 finanziati dal Governo. È invece di 5 milioni di euro la spesa per le famiglie e prevede la riduzione del 50% della parte variabile della tariffa. "Con questo intervento riusciamo a cancellare 6 mesi di Tari sul 2021 a tutte le attività colpite da lockdown - ha commentato il capogruppo del Pd al Comune di Milano, Filippo Barberis -. Un segnale forte e molto concreto degli sforzi che come amministrazione siamo determinati a fare per sostenere cittadini e categorie più in difficoltà".

Soddisfazione è stata espressa per il provvedimento anche da Confcommerico Milano. "La cancellazione, per quest'anno, della parte variabile della Tari - ha sottolineato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano - porta a un consistente risparmio complessivo per le imprese, 36 milioni di euro, con significative riduzioni e un beneficio concreto per le attività che producono più rifiuti". Secondo le prime stime di Confcommerico con questa misura, ad esempio, un bar di 100 mq pagherà 723 euro in meno quest'anno rispetto al 2019 e 434 euro in meno quest'anno rispetto al 2020. Per un albergo di 1.000 mq saranno 1.725 euro in meno quest'anno rispetto al 2019 e 1.035 euro in meno quest'anno rispetto al 2020. (ANSA).