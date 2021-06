Mottarone: da vigili del fuoco di Ravenna un aiuto a Eitan

(ANSA) - PAVIA, 29 GIU - Una delegazione del gruppo "Colleghi di Grisù", costituita da vigili del fuoco di Ravenna particolarmente attivi in attività benefiche, si è recata oggi in Comune a Pavia per donare una somma in denaro destinata al piccolo Eitan: il bambino, 5 anni, è l'unico superstite della tragedia della funivia del Mottarone nella quale ha perso la sua famiglia di origini israeliane con cui viveva a Pavia.

L'omaggio per Eitan è stato consegnato al sindaco Mario Fabrizio Fracassi dato che il Comune di Pavia ha aperto un conto corrente per aiutare il bambino. I vigili del fuoco ravennati hanno anche donato ad Eitan due magliette e un peluche raffiguranti il draghetto Grisù (mascotte dei pompieri).

Il sindaco Fracassi, ringraziandoli, si è incaricato di consegnare i doni alla famiglia del bimbo. (ANSA).