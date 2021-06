Milano: Sardone (Lega), da autovelox 465 multe al giorno

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Oltre 57 mila multe (57.756) in poco più di quattro mesi. Sono le contravvenzioni per eccesso di velocità emesse dagli autovelox a Milano da gennaio fino al 4 maggio. "Praticamente 465 al giorno", ha commentato la consigliera comunale ed eurodeputata della Lega, Silvia Sardone, in un comunicato stampa dove ha reso noti i dati forniti dal Comune in risposta ad una sua interrogazione.

"Numeri altissimi, soprattutto se consideriamo i mesi di chiusure e restrizioni che hanno tolto parecchie auto dalla circolazione, altrimenti parleremmo di cifre ancora più esagerate. - ha aggiunto - Una follia: la sinistra ha scambiato milanesi e pendolari per bancomat da spolpare. Tra i più killer ci sono quello del cavalcavia del Ghisallo con 17.428 multe in quattro mesi e quello di via dei Missaglia (10.070), ma anche in viale Palmanova, via Chiesa Rossa e in via Fermi non si scherza con oltre 5.000 multe. Parliamo di strade a medio-alto scorrimento in cui vengono imposti limiti assurdi come 50/70 chilometri orari che, oggettivamente, sono quasi impossibili da rispettare proprio per le caratteristiche delle vie a più corsie". (ANSA).