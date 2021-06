Gruppo Sanpellegrino: obiettivo impatto idrico positivo

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Nestlé Waters amplierà le iniziative già in atto per gestire le risorse idriche in maniera sostenibile, rafforzare le collaborazioni con i partner per identificare e sostenere soluzioni su scala locale, studiate per contribuire a ripristinare gli ecosistemi nelle aree intorno a ciascuno dei 48 siti produttivi di Nestlé Waters, che in Italia è presente con il Gruppo Sanpellegrino. A partire dal 2025, queste aree aiuteranno la natura a trattenere più acqua di quanta l'azienda ne utilizza nelle sue attività.

La società ha assunto l'impegno nel 2017 di ottenere la certificazione di tutti i suoi stabilimenti del segmento Waters in base allo standard Alliance for Water Stewardship (Aws) entro il 2025. In Italia Sanpellegrino ha già certificato lo stabilimento di Ruspino a San Pellegrino Terme (Bergamo) dove viene imbottigliata l'acqua S.Pellegrino e prevede di certificare il sito produttivo di Acqua Panna a Scarperia (Firenza) e quello di Levissima a Cepina Valdisotto (Sondrio) nel 2022. Nel 2023 toccherà allo stabilimento di San Giorgio in Bosco (Padova).

"Oggi, stiamo accelerando il nostro percorso finalizzato a sostenere la rigenerazione dei cicli idrologici locali e ci stiamo impegnando al massimo per introdurre nuove coraggiose iniziative - ha dichiarato Muriel Lienau, responsabile Emena Nestlé Waters -. Vogliamo avere un ruolo attivo nel proteggere e mettere in sicurezza le risorse idriche nei luoghi in cui operiamo. Per questo collaboreremo con numerosi partner per sviluppare progetti su misura che aiuteranno a individuare soluzioni locali". (ANSA).