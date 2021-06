Vaccini: Lombardia, superate 6mln di prime dosi

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Superate 6 milioni di somministrazioni di prime dosi in Lombardia. Complessivamente sono 8 milioni 720mila e 571 le iniezioni di vaccino somministrate ai cittadini lombardi, con una percentuale del 93,7% rispetto alle dosi consegnate.

"Il vaccino è l'unica arma che abbiamo in questa battaglia.

Raccomando ancora la massima prudenza nei nostri comportamenti quotidiani" commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti sul suo profilo Facebook.

"Ancora una volta grazie a tutte le persone che si stanno adoperando per la nostra campagna vaccinale" aggiunge. (ANSA).