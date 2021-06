Incursione notturna a Zero Gravity, 19enne si rompe le gambe

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Un ragazzo di 19 anni si è rotto entrambe le gambe saltando su un tappeto elastico del centro Zero Gravity in zona Lambrate a Milano in cui si è introdotto insieme ad altri otto amici nella notte durante l'orario di chiusura. E' accaduto la scorsa notte intorno alle 2.

Il giovane ha riportato infatti la frattura di tibia e perone di entrambi gli arti, ed è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Stando alla ricostruzione della polizia, i ragazzi avrebbero scavalcato la recinzione per entrare nell'impianto, una grossa palestra con tappeti elastici di ogni tipo, allo scopo di fare una bravata. (ANSA).