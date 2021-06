Sala e giornalisti premiano PizzAut al Premio Cronisti

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - La città di Milano e i rappresentanti della stampa uniti per sostenere il progetto solidale di PizzAut, la pizzeria onlus dove lavorano tanti ragazzi con problemi di autismo.

Stamani, infatti, il sindaco, Giuseppe Sala, il vice presidente di Coop Lombardia, Daniela Preite e il presidente del Gruppo Cronisti Lombardi, Fabrizio Cassinelli, nella sede dell'Istituto dei Ciechi hanno premiato Nico Acampora, patron della onlus di Cassina De' Pecchi (Milano) al Nuovo Premio Guido Vergani 2021 - Cronista dell'Anno. Il contest giornalistico, presieduto da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, è stato vinto ex aequo da Isaia Invernizzi del Post (per un'inchiesta fatta sull'Eco di Bergamo) e Nuri Fatolahzadeh del Giornale di Brescia.

"Attività imprenditoriali e sociali come queste incarnano l'idea che abbiamo di Milano", ha detto Sala, che ha consegnato ad Acampora il 'Premio Social' "per la capacità di veicolarsi sui media". "Il Premio - ha detto Cassinelli - sottolinea l'alleanza che vogliamo tra la filantropia e il mondo dei media". PizzAut è sostenuta da Coop Lombardia, che ha consegnato all'associazione l'esito di una raccolta fondi che ha fruttato 36mila euro. "Un doppio regalo - ha detto Acampora - oggi per i miei ragazzi è proprio un giorno di festa". (ANSA).