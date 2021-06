Milano: Sala, sbigottito da parole Salvini, destra è divisa

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - "Salvini dice che la città è ferma perché non c'è una sinistra unita, sono sbigottito perchè mi pare sia proprio il contrario. Credo che parte di questa indecisione è che la destra è rappresentata ormai da anime diverse": è quanto ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando delle prossime elezioni comunali, a margine della consegna del Premio Vergani.

"Credo che Salvini senta molto molto la concorrenza della Meloni e questo qualche problema lo creerà", ha aggiunto Sala, spiegando che "continuiamo a parlare di centrodestra ma in realtà è un po' una destra, l'idea di un patto Berlusconi-Salvini mi fa pensare che di centro rimanga ben poco".

"Detto questo - ha concluso - il candidato arriverà, sono convinto sarà un confronto importante perché la città è un crocevia come tutte le grandi città del mondo quindi il confronto è assolutamente importante". (ANSA).