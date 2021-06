Unitalsi, a settembre pellegrinaggio a Lourdes con Delpini

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Sono state ufficializzate da Unitalsi Lombardia le date dei pellegrinaggi che riprendono dopo la lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria. Il più atteso è quello a Lourdes, in programma a settembre e al quale prenderà parte anche l'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Ce ne sono in calendario due: dal 20 al 25 settembre in pullman e dal 21 al 24 settembre in aereo. Le iscrizioni sono già aperte.

Il primo viaggio post pandemia si svolgerà però a Loreto dal 27 al 30 agosto. A rendere note le date il presidente lombardo dell'Unione trasporti ammalati nei santuari, Vittore De Carli.

"In questo periodo abbiamo dovuto rivedere tutte le regole dei pellegrinaggi, abbiamo inviato alle nostre 23 sottosezioni lombarde un decalogo per la sicurezza - ha detto - Sono molto ottimista dopo le ultime notizie sull'uso del green pass e la disponibilità della Francia nei confronti di chi si reca in pellegrinaggio a Lourdes, che vede gli stessi francesi preoccuparsi dei tamponi per il ritorno".

"Riporteremo a Loreto e a Lourdes in pellegrinaggio i malati perché mai dopo questa terribile esperienza abbiamo capito che non dobbiamo lasciare indietro nessuno" ha aggiunto. Il pellegrinaggio diocesano a Lourdes di settembre sarà anche quello del centenario della sezione e dei cento anni dalla morte del beato Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano. Per i pellegrini lombardi gli altri viaggi a Lourdes sono i seguenti: in aereo da Bergamo Orio al Serio (11-15 ottobre), in pullman (10-16 ottobre 2021 e 16-22 ottobre) in aereo da Milano Malpensa (17-21 ottobre 2021). A Loreto è previsto anche un altro viaggio in pullman, 8-11 ottobre (ANSA).